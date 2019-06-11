إسبانيا تكرم وفادة السويد بثلاثية في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2020

2019/06/11 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز منتخب إسبانيا على ضيفه السويدي بثلاثية دون رد، على ملعب سانتياجو برنابيو، ليتربع على صدارة المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2020).سجل الثلاثية سيرجيو راموس وألفارو موراتا من ركلتي جزاء وميكيل أويارزابال في الدقائق 64 و84 و86.حقق الإسبان العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية، بينما تجمد رصيد …

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