إسلام الجبالي - أعمال الفنانة التشكيلية أمل نصر: نسيج تجريدي تعبيري يجمع بين عفوية الآداء ونظامية صارمة في الفعل

2019/06/11 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إسلام_الجبالي تعتبر الفنانة أمل نصر واحدة من الفنانات المصريات التي تعتبر من أصحاب العلامات المؤثرة في الحركة التشكيلية المصرية المعاصرة فقد شاركت في العديد من المعارض الخارجية والمحافل لقد اتجهت الفنانة أمل نصر في أعمالها التجريدية التعبيرية إلى اتخاذ اللون عنصرا هاما ورئيسيا في لوحاتها فخلقت منه عالما مليئا بالحركة والإيقاع والحيوية التي تجذب العين وتشد الانتباه فكانت من الأسماء البارزة في تاريخ ابداعات المرأ......

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