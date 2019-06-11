2019/06/11 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أحمد_صبحى_منصور من الأشد عداءا للنبى محمد : الأقباط والمسيحيون أم المتطرفون المحمديون ؟ مقدمة 1 ـ رسالة هامة يقول صاحبها ( أنا أحترم فيك ثباتك على مبدئك وأنك مستمر فى طريقك ضد المستبدين وضد الكهنوت .ولكن لى ملاحظة أرجو أن تتقبلها بصدر رحب .أو حتى توضح لى وجهة نظرك فيها .وهى علاقتك الطيبة بالمتطرفين الأقباط الذين هم أشد المسيحيين كراهية للإسلام ، موقفك هذا يعطى أعداءك حجة عليك .).2 ـ أرد عليها به......

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