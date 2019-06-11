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#أحمد صبحى منصور - من الأشد عداءا للنبى محمد : الأقباط والمسيحيون أم المتطرفون المحمديون ؟


#أحمد صبحى منصور - من الأشد عداءا للنبى محمد : الأقباط والمسيحيون أم المتطرفون المحمديون ؟
2019/06/11 | 02:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #أحمد_صبحى_منصور من الأشد عداءا للنبى محمد : الأقباط والمسيحيون أم المتطرفون المحمديون ؟ مقدمة 1 ـ رسالة هامة يقول صاحبها ( أنا أحترم فيك ثباتك على مبدئك وأنك مستمر فى طريقك ضد المستبدين وضد الكهنوت .

ولكن لى ملاحظة أرجو أن تتقبلها بصدر رحب .

أو حتى توضح لى وجهة نظرك فيها .

وهى علاقتك الطيبة بالمتطرفين الأقباط الذين هم أشد المسيحيين كراهية للإسلام ، موقفك هذا يعطى أعداءك حجة عليك .

).

2 ـ أرد عليها به......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أحمد صبحى منصور - من الأشد عداءا للنبى محمد : الأقباط والمسيحيون أم المتطرفون المحمديون ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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