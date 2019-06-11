الفرفار العياشي - الهيدورة حين يصبح الثرات قمامة : تأمل سوسيولوجي

2019/06/11 | 02:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الفرفار_العياشي عيد الاضحى هو مناسبة دينية لتذكير المؤمننين ان جوهر الفعل الديني قائم على التضحية بالنفس من اجل المعبود ,و من اجل استحضار جوهر الفعل الديني كفعل فدائي يتأسس على التضحية بالجسد من اجل طاعة الله و تنفيذ اوامره .غير ان عيد الاضحى كفعل تقافي فقد اكتسب معاني و سلوكات وقيم تقافية متعددة مستمدة من النسق القيمي و الاجتماعي العام للمجتمع المغربي بكل تنوعاته و خصوصياته .عيد الاضحى لم يبق فعلا دينيا......

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