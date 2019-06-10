الحشد الشعبي يقوم بإطفاء الحرائق غرب نينوى

2019/06/11 | 02:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت قوات اللواء 33 في الحشد الشعبي، مساء الاثنين، بإطفاء الحرائق التي نشبت في المحاصيل الزراعية في قضاء البعاج غرب محافظة نينوى.وقال موفدنا، إن قوات اللواء ٣٣ في الحشد الشعبي استنفرت كافة مقاتليها وآلياتها من اجل اخماد الحرائق وإجلاء العوائل حفاظاً على ارواحهم من السنة النار.

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