حسين سالم مرجين - الشيخ والقبيلة في حرب طرابلس 2019م

2019/06/11 | 02:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حسين_سالم_مرجين أصبح مع حدوث أيّ نزاع أو صراع في المجتمع الليبي منذ 2011م، يقفز إلى الذهن تساؤل مهم، وهو : ما دور القبائل والزعامات القبلية في دعم أو مساندة الأطراف المتصارعة أو المتنازعة؟ وهنا لا نريد إطلاق تعميمات مطلقة حول ذلك الدور وطبيعته، فالأمر بحاجة إلى البحث والكشف ، حيث يعد هذا الدور من الأدوار المتشابكة والمعقدة، بالتالي المهمة ليست بالسهلة، فضلا عن كون التوسع في بحثها قد يدفعنا إلى الخوض في جزئيات......

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