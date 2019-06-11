صفحة جديدة مع بغداد.. أهم ما تعهد به بارزاني

2019/06/11 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى نيجيرفان بارزاني، الرئيس المنتخب لإقليم كردستان العراق، اليمين القانونية أمس الإثنين خلال الجلسة السابعة لبرلمان إقليم كردستان، في مراسيم خاصة حضرها الرئيس العراقي برهم

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