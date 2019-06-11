ريال مدريد يسعى لصفقة تبادلية من بنفيكا

2019/06/11 | 02:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ بنفيكا البرتغالي في التحرك نحو ضم مهاجم ريال مدريد راؤول دي توماس، في الميركاتو الصيفي المقبل، في الوقت الذي يسعى فيه الريال لاستغلال رغبة بنفيكا، وإجراء صفقة تبادلية.ووفقًا لصحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ريال مدريد أبدى إعجابه بالمدافع الدولي البرتغالي روبن دياز، الذي قدم مستويات هائلة مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.وكان …

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