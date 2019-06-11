تضامنا مع نيوزلندا استراليا تنسحب من العراق ترجمة خولة الموسوي

2019/06/11 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت استراليا “بالعمل عن كثب” مع نيوزيلندا لسحب البلاد قواتها من العراق.لكن وزيرة الدفاع ليندا رينولدز لم تذكر بالتحديد ما إذا كانت أستراليا ستحذو حذوها ، قائلة إن العمليات الخارجية قيد المراجعة باستمرار.وقال السناتور رينولدز لـ AAP يوم الثلاثاء “تتشاور أستراليا ونيوزيلندا عن كثب بشأن نشرهما في العراق وأفغانستان”.وقد اقترح وزير الدفاع...

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