داعش الارهابي يعلن مقتل فرنسيين في كركوك

2019/06/11 | 03:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن داعش الارهابي عن تفجير عبوة ناسفة على عربة “همر” تقل جنودا فرنسيين وعناصر من البيشمركة، ما أسفر عن إعطابها وإصابة 2 من العناصر، بقرية “قرة شاي” شمال “كفري” في #كركوك

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