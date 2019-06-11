طالبان تعلن اسقاط هليكوبتر افغانية ومقتل من فيها

2019/06/11 | 03:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت طالبان انه في الساعة 5 عصر الاثنين من إسقاط مروحية قرب منطقة “لغري” التابعة لمديرية شهر صفا بولاية زابل.وتم تدمير المروحية بشكل كامل وقتل عدد كبير من جنودهم

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