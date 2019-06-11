على هامش ذكرى سقوط الموصل : مآسي العراق المتكررة والفاعل معذور و مدلل !!

2019/06/11 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مهدي قاسم

أحد أسباب مآسي وكوارث العراق تجسد دوما في عدم محاسبة

المسؤولين المتورطين في كل حقبة من حقب العراق السياسية المتوالية بكل دموية و خراب ، منذ انقلاب شباط الدموي و الأسود فصاعدا و حتى الآن ، إنما جرت دوما عملية غض النظر عن تلك الجرائم و الأعمال الدموية أو ممن تسببوا بمعاناة العراقيين بذريعة فتح صفحة جديدة ومن

ثم الهرولة إلى الأمام لتتكرر المآسي والمحن واحدة تلو أخرى حتى هذه اللحظة ..

و تأتي كارثة سقوط الموصل و مناطق أخرى بيد عصابات داعش

، من خلال نسج و ترتيب أكبر مؤامرة في عصرنا الحديث أشترك فيها مسؤولون كبار على رأس السلطة و الجيش و الأجهزة الأمنية العراقية ، فضلا عن بعض حكومات دول الجوار و ربما البعاد أيضا ، نقول تأتي هذه الكارثة هي الأخرى دون كشف الحقائق مفصلة وكاملة ودور كل متورط فيها

سواء كان مسؤولا ” سياديا ” كبيرا أو أصغر ضابط أم سياسي متنفذ ، بينما هذه الجريمة التاريخية الكبرى تعد من أخطر الجرائم فظاعة وشناعة لما تسببتها من سقوط مئات آلاف من الضحايا و الجرحى و المفقودين إلى جانب معاناة الملايين من المهجرين و النازحين ، فضلا عن دمار

مدن و بلدات عديدة ببناها التحتية و كذلك عشرات آلاف من منازل المواطنين المدمرة أو الخرِبة..

هذا دون نذكر مجزرة سبايكر و بادوش أو الصقلاوية ..

فكيف يمكن بعد كل هذه الكارثة المريعة و الخراب الشاسع

و الشاخص حتى الآن دون أن يُدان مسؤول ” سيادي واحد و يقبع خلف الزنزانة أو غيره من المتورطين أو الضالعين في عملية سقوط الموصل ؟..

فأين هو أبسط شروط ومستلزمات العدل و العدالة بينما دماء

الضحايا لا زالت تفوح رائحتها من تضاريس الأرض العراق صارخة و مستغيثة و طالبة بحقها المغبون ؟! ..

بينما العدالة الحقة هي مرآة عاكسة للقيم السماوية و الأرضية

ومن خلالها يكتسب كل شيء صدقه و أصالته بل ومصداقته اليقنية أيضا ، و هذا يعني إذا انعدمت العدالة فلا معنى لهذه القيم لأنها هي الأخرى تفقد مصداقيتها و أصالتها أيضا ..

بغض النظر عن كل من يحاول أن ينظر إلى هذه الكارثة من منظور

طائفي ضيق لكي لا يرى غير خصومه الطائفيين سبابا في حدوث هذه الكارثة التاريخية و الشنيعة بينما الضالعين في حدوث هه الكارثة كانوا من معظم المكوّنات و الطوائف العراقية سيما منها ” السنية و الشيعية و الكوردية ” نقصد رموزها المتنفذة ضمن الطبقة السياسية المتسلطة

!..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على هامش ذكرى سقوط الموصل : مآسي العراق المتكررة والفاعل معذور و مدلل !!) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على هامش ذكرى سقوط الموصل : مآسي العراق المتكررة والفاعل معذور و مدلل !!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).