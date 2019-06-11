بالصور.. إنقاذ 3 بساتين من نيران كبيرة في ديالى

2019/06/11 | 04:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة ديالى، اليوم الاثنين، من إخماد نيران كبيرة كادت أن تلتهم 3 بساتين، شمال شرقي بعقوبة، مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني، في حديثإن “حريقا كبيرا اندلع اليوم في 3 بساتين بمنطقة البخاري قرب المقدادية (40/ كم شمال شرقي بعقوبة)”.

واضاف المصدر، أن “النيران كادت أن تلتهم البساتين بالكامل، لولا فرق الإطفاء التي تدخلت وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده”، مشيراً إلى أن “البساتين تعرضت لأضرار مادية فقط، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقاً بملابسات الحادث”.

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