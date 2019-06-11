بالصور جريمة بشعة عم واصدقائه الثلاثة يخطفون ابن اخيه ويغتصبونه ويقتلوه

2019/06/11 | 05:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتكب عم وثلاثه من اصدقائه جريمة في محافظة بابل خطف ابن اخيه وهو طفل عمره 8 سنوات وقاموا بأغتصابه وقتله بتهشيم رأسه بصخرة وتركه عارياً

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