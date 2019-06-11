2019/06/11 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت صناعة الذهب المتعثرة في جنوب أفريقيا لضربة جديدة بعد أن فقدت مركزها في صدارة منتجي القارة السمراء لصالح منافستها غانا.والدولة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هذه أكبر الدول المنتجة للذهب بأفريقيا) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هذه أكبر الدول المنتجة للذهب بأفريقيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).