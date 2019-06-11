2019/06/11 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو اليوم الاثنين إن إيران نفذت تهديدها المتعلق بزيادة معدل إنتاجها من اليورانيوم المخصب،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تنفذ تهديدها.. وكالة الطاقة قلقة وأوروبا تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تنفذ تهديدها.. وكالة الطاقة قلقة وأوروبا تسعى لإنقاذ الاتفاق النووي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).