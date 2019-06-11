مسعود بارزاني يدعو لإيجاد حلول للمشاكل بين بغداد وأربيل

2019/06/11 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس مسعود بارزاني، أمس، الحكومة الفيدرالية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد حلول لكل المشاكل وخاصة فيما يخص المناطق المتنازع عليها، مشيراً إلى أن خطر داعش ما يزال قائماً، ليس فقط على إقليم كردستان بل في كل المنطقة.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مراسم أداء رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني اليمين القانونية : “نشكر الباري تعالى على تنظيم الوضع في إقليم كردستان وخاصة بعد إجراء الانتخابات في 30 أيلول من السنة المنصرمة، ونشكر شعب كردستان لنضالهم في جميع التحديات، وشكراً لنضال ودماء شهدائنا”.

وأضاف الرئيس مسعود بارزاني إنه “بموجب انتخابات 30 أيلول، ومن خلال إجراء ديمقراطي، قامت رئاسة البرلمان بانتخاب رئيس إقليم كردستان الذي تسلّم الرئاسة، وغداً سوف نشرع بالإجراءات المتعلقة بتشكيل الكابينة”.

وأضاف بارزاني “من هنا أبارك للسيد نيجيرفان بارزاني وأدعمه، وأدعو الحكومة الفيدرالية وحكومة الإقليم الى إيجاد الحلول لكل المشاكل وخاصة فيما يخص المناطق المتنازع عليها لأن المشكلة تتعمق كل يوم”، مبيناً: “قد تكون هناك خطورة جدّية بسبب هذا الوضع….



وعن طريق التفاهم والمشاركة ما بين الجميع لا بد من إيجاد الحلول بموجب الدستور”.

وتابع بارزاني أن “الدواعش هم في طور الاندثار ولكن تهديدهم باق، وهم لا يشكلون تهديداً لأمن الاقليم بل لكل المنطقة، لذلك يجب أن نكون حذرين، وعن طريق تنسيق جيد نتابع هذه الخطورة”.

وأوضح: “نحن نحاول أن نتجنب تلك الكوارث التي حصلت، ونتأمل بإيجاد الحلول السلمية في الشرق الأوسط، لأن الحرب ليست في مصلحة أحد”، داعياً “جميع الأحزاب لتبني حس المسؤولية في إيجاد الحلول اللازمة”.

وفي 28-5-2019 انتخب برلمان كردستان، نيجيرفان بارزاني، رئيساً لإقليم كردستان، بعد 18 عاماً من شغله منصب رئيس الوزراء، وأدى، يوم أمس الإثنين 10 حزيران، في قاعة سعد عبد الله بأربيل اليمين الدستورية بحضور واسع من داخل وخارج إقليم كردستان والعراق بالإضافة إلى ممثلي دول العالم.

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