السويد.. الشرطة تطلق النار على رجل هدد ركاب بمحطة قطار

2019/06/11 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السويد..الشرطة تطلق النار على رجل هدد ركاب بمحطة قطارقالت جهات أمنية في السويد إن الشرطة أصابت بالرصاص رجلاً في محطة القطارات المركزية في مدينة مالمو بجنوب البلاد بعدما أبدى "سلوكا ينطوي على تهديد".وجرى إخلاء المحطة التي تقع في وسط مدينة مالمو بعد الحادث.ولم ترد حتى الآن تقارير عن سقوط مصابين آخرين باستثناء الشخص الذي أطلقت الشرطة عليه النار.وقالت الشرطة في بيان إنه يتلقى العلاج من قبل خدمات الطوارئ.وقال متحدث باسم الشرطة إنها استدعت فريقا للكشف عن المفرقعات لتمشيط الموقع، مضيفاً أنه من السابق لأوانه القول بأن الحادث له صلة بالإرهاب.

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