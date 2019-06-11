استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليماني

2019/06/11 | 05:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقالة وزير الخارجية اليمني خالد اليمانيأفاد مراسلون باستقالة وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، من منصبه.وتقدم اليماني باستقالته من منصبه رسمياً إلى الرئيس اليمني عبد ربه هادي.وكان اليماني تولى منصبه وزيراً للخارجية في الحكومة اليمنية، بعد أن كان المندوب الدائم للأمم المتحدة لسنوات.وتأتي استقالة اليماني من وزارة الخارجية، بالتزامن مع انتداب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمساعدته، لمتابعة الاتصالات مع الأطراف المعنية للدفع بجهود السلام في اليمن.وكان الیماني، قد أكد منذ فترة أن أزمة الیمن تقترب من مراحلها الأخیرة، وأن الأمر يتطلب بعض الحكمة.وفي مقابلة صحافية، قال اليماني إن كل الأزمات عبر التاريخ انتهت وتنتهي على طاولة المفاوضات وتصل إلى حلول.وحذر وزير الخارجية اليمني السابق من انهيار اتفاق السوید، نتیجة لتعنت الميلیشیات الحوثية، ورفضها لمبدأ الانسحاب من الحدیدة، والقبول بعودة مؤسسات الشرعیة إلیها.

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