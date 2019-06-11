الغانمي يستجيب لمطالب اهالي الوقف بديالى ويفتح باب التطوع لابنائهم واعادة 6 آلاف أسرة مهجرة

2019/06/11 | 06:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى: يس عراق وافق رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي، استجاب لكل مطالب اهالي قرية ابو كرمة في ناحية أبي صيدا ديالى، خلال زيارة لهم اليوم ولقائده بشيوخ ووجهاء واهالي المنطقة، بتوجيه من رئيس الوزراء.وبين عضو مجلس ديالى احمد الربيعي، أن “الغانمي استجاب لملف تعزيز امن القرية وفتح باب التطوع لابناءها وابناء القرى في حوض […]

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