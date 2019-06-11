مسلسلات مصرية تنحاز للمواهب الجديدة في التأليف والإخراج

2019/06/11 | 06:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسلسلات مصرية تنحاز للمواهب الجديدة في التأليف والإخراجبينما أسدل موسم الدراما الرمضانية ستاره، برزت أسماء مؤلفين ومخرجين جدد، تفاءل كثيرون بها، خصوصاً بعدما سيطرت ورش كتابة السيناريو على عدد كبير من المسلسلات المعروضة.وكان لإيمان وحماسة أبطال هذه المسلسلات بمواهب الوجوه الجديدة دور كبير في الدفع بها إلى الساحة الفنية.وجاء في مقدمة هذه المسلسلات "حدوتة مرّة" من بطولة غادة عبدالرازق، وهو العمل الأول للمؤلف عمر عبدالحليم والمخرجة ياسمين أحمد كامل، وتدور أحداثه حول الفتاة "مرّة" التي عاشت طفولة صعبة مع والدتها، وتضطر بعد زواجها من شاب مدمن إلى بيع أولادها الثلاثة وتهرب من قريتها إلى الإسكندرية، ثم تلتقي مع من قام بشراء أولادها، وتصمم على استعادتهم رغم إقامتهم مع أسر ثرية في القاهرة.وعزت عبدالرازق اختيارها مؤلفاً ومخرجة في أولى تجاربهما، إلى سماعها منذ العام العام الماضي عن وجود مسلسل قوي لدى مؤلف جديد، وأنها جلست معه وقدم معالجة وجدتها جيدة وقوية، وأنها من خلالها يمكنها تقديم دور جديد ومختلف عن أدوارها السابقة.وعن المخرجة ياسمين أحمد قالت عبدالرازق أن المنتج الفني للمسلسل رشحها لها وهو شقيق مدير أعمالها، وبعدما شاهدت مسلسلاتها التي عملت فيها مساعدة لمخرجين كبار، اقتنعت بها.وأوضحت أنها مع بداية تصوير العمل وجدت أن المخرجة طموحة ودؤوبة ولديها طاقة في العمل رهيبة، حيث لا تكل ولا تمل، ولديها أفكار وكادرات جديدة هي ومدير التصوير أيضاً الذي تعاونت معه للمرة الأولى، وهو ما تكرر مع غالبية الموجودين في فريق العمل.

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