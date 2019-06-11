عذري مازغ - النوم في البرلمان

2019/06/11 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ من المشاكل التي نجدها في المغرب، وهي مشاكل مثيرة للضحك والمرح، هي كيف نعالج مشكلة السهو، تصوروا برلمانيا قح، صوت على قانون وسهى عنه عند الإمتثال له، حضر إلى امتحانات الباكالوريا التي تمنع حضور الهواتف ومشتقاتها الإلكترونية، قانون هو واحد ممن صوتوا عليه، وفي الإمتحان ضبطوه بثلاث هواتف وليس واحدا فقط، في آسفي، بثانوية الحسن الثاني ضبط تلميذ، عن طريق السهو نفسه حمل معطفه وفيه هاتف واحد فقط..في ال......

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