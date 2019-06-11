حضور سياسي لافت في تنصيب البارزاني رئيساً لكردستان العراق

2019/06/11 | 07:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور 1200 شخصية سياسية ابرزهم الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ادى نجيرفان البارزاني اليمين الدستوري في مدينة إربيل بوصفه رئ...

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