2019/06/11 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرتين بدون طيار لمليشيات الحوثي أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن إسقاط طائرتين بدون طيار معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط، جنوبي البلاد.وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرتين بدون طيار "مسيّرة" أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط.ونقل عن المالكي، قوله "إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات".وأضاف المالكي، "إننا نؤكد حقنا المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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