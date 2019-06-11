2019/06/11 | 07:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غارات للتحالف تستهدف تعزيزات مليشيات الحوثي شمالي حجة كثفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غاراتها الجوية على تعزيزات وتجمعات مليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي عبس وحرض شمال محافظة حجة شمالي غرب اليمن.و أسفرت الغارات عن تدمير عربات تابعة للمليشيات تقل إحداها عددا من عناصر المليشيات جنوبي قرية "الخادمة" بمديرية عبس بالمحافظة.وتأتي هذه الغارات تزامناً مع تحركات تقوم بها المليشيا الحوثية في محاولة منها لتعزيز عناصرها بعد تكبدهم خسائر كبيرة السبت الماضي، خلال تقدم قوات الجيش الوطني اليمني في مزارع النسيم وقرى مجاورة لها.إلى ذلك، واصلت القوات المشتركة تقدمها في جبهات القتال في محافظة الضالع بعد معارك سقط فيها عدد من القتلى والجرحى في صفوف ميليشات الحوثي.وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن القوات المشتركة سيطرت على منطقة "شخب الغربية" بالكامل، وتمكنت من التوغل وتأمين الأطراف الشرقية والجنوبية لمنطقة الزُبَيريَات، والسيطرة على منطقة القَفلَة ومنطقة باب غلق شمال غرب شخب بمديرية قعطبة شمالي الضالع.وبحسب المصادر، فإنه وبعد هذ التقدم أصبحت قرى سُليم والزَمعَري وحُمان وهجار وشليل والحَسَاحَس والزُبيريات (الأرياف الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة الفاخر) تحت مرمى نيران القوات المشتركة ورجال المقاومة في مريس من اتجاه جبل صامح وقيعان شخب وباب غلق.كما أضحى أول طريق استراتيجي يربط الفاخر بالعود عن طريق سائلة (شليل-هجار) تحت مرمى نيران القوات المشتركة.

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