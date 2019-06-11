شاهد: تسجيل اغلى عقد زواج في تاريخ العراق.. تفاصيل صادمة!

2019/06/11 | 07:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت في رئاسة محكمة استئناف بغداد، اغلى عقد زواج في تأريخ الدولة العراقية، بعد ان بلغ اجمالي المقدم والمؤخر نحو 8 مليار دينار....

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