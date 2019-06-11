العراق يسدد نصف ديون إيران بعملتين

2019/06/11 | 08:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالَ مساعد وزير الطاقة الإيراني، همايون حائري، إن إيران تتسلم حالياً مستحقات تصدير

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