دينا سليم حنحن - ربيع المسافات - الحلقة 13

2019/06/11 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن ربيع المسافات حلقة 13رحلة الى القارة الأستراليةدينا سليم حنحنمنطقة بايرون بيالليلة الثانية: كانت ليلة ملائكية، صحبتني فيها (جوى) والدة (تمارا) إلى مكان جميل، امرأة هيفاء وأنيقة ووسيمة وهي من أصول فرنسية.السماء صافية والفصل صيفا وصادف موسم تزاوج الحشرات والحيوانات البرية.تتلألأ النجوم في البعيد وتضع بعضا من نورها على سطح المحيط الهاديء، أخذنا......

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