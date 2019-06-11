غسان ديبة - ضدّ القلّة: درس من مليونيرات أميركيين

2019/06/11 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #غسان_ديبة «مجتمعنا غير متساوٍ لأن أنظمتنا وبنياننا مُصمَّمة لإعطاء بعض الجماعات الأفضلية على الآخرين، ولأن البعض سيكون محظوظاً أكثر من غيره»تشارلي سيمونز، مليونير وطنيالآن وقد انتهت الموازنة إلى أروقة مجلس النواب، ينتهي أمرٌ آخر معها، ألا وهو الحديث عن الفساد الذي كَثُر في الآونة الأخيرة.غريب أمر لبنان، فهو يتعرَّض دائماً لعواصف في فنجان، وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر بموجات «محاربة الفساد».و......

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