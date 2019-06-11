آمال قرامي - الأعمال الخيريّة في الدولة المدنيّة

2019/06/11 | 08:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #آمال_قرامي العيش الكريم لجميع المواطنين؟سؤال وجيه يطرحه أغلب التونسيين اليوم، وهو معبّر عن تمثّل للدولة يصلها بالرموز الأنثوية فهي «الأمّ الراعية» والحنون والخدوم التي يجب أن توفّر كلّ الاحتياجات لأبنائها وقد عكست لغة الدستور هذه النظرة إذ نعتت الدولة في عديد الفصول بأنّها راعية وضامنة وساهرة...ولكن يبدو أنّ هذه الدولة قد وصلت مرحلة الشيخوخة أو المرض فما عادت قادرة على أداء مهامها وتقديم الخدمات......

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