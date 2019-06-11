بعد 41 عاما .. رئيس الوزراء الياباني قريبا في طهران

2019/06/11 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يجتمع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، هذا الأسبوع مع قائد الثورة آية الله السيد علي خامنئي والرئيس الايراني حسن روحاني في طهران.

وقالت مصادر، ان الزيارة

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