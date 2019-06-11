2019/06/11 | 08:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن دبلوماسيا بارزا سيزور السودان الأسبوع الحالي لحث المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة على استئناف الحوار.وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن تيبور ناغي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، سوف “يدعو إلى وقف أي هجمات على المدنيين”.ويتزامن ذلك مع عصيان مدني أعلنته مجموعات المعارضة الرئيسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مبعوث أمريكي يزور الخرطوم لحث المجلس العسكري والمعارضة على الحوار وكالة خطوة برس.

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