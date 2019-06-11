2019/06/11 | 08:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yeV0_faP7Ew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ماذا قال المالكي لــ اثيل النجيفي في اتصال هاتفي قبل سقوط الموصل بأيام ؟؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ماذا قال المالكي لــ اثيل النجيفي في اتصال هاتفي قبل سقوط الموصل بأيام ؟؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).