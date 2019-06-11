أنجلينا جولي ضمن قائمة أسوأ ممثلي هوليوود

2019/06/11 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدرج اسم الممثلة الأميركية أنجلينا جولي ضمن قائمة أسوأ الممثلين

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