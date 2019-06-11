مصائب نيمار لا تأتي فرادى.. 100 مليون يورو تبخرت

2019/06/11 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال المتاعب تتعاقب على نجم باريس سان جرمان نيمار دا سيلفا، فبعد الإصابة التي تعرض لها

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