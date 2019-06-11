الرافدين: منح سلف جديدة لاكثر من 1500 موظف عن طريق الماستر كارد

2019/06/11 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، صرف وجبة جديدة من السلف لاكثر من 1500 موظف عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.

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