الطقس للايام الاربعة المقبلة.. انخفاض قليل بدرجات الحرارة

2019/06/11 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت هيئة الانواء الجوية عن توقعاتها لدرجات الحرارة في البلاد خلال الايام الاربعة المقبلة، مبينة ان يوم غد الاربعاء سيشهد انخفاضاً قليلاً بدرجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “طقس الاربعاء سيكون صحواً مع قطع من الغيوم في المنطقة الوسطى وتنخفض درجات الحرارة قليلاً، وفي المنطقة الشمالية […]

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