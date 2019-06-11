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روحاني: فرض العقوبات الأمريكية على إيران لم ينجح في انهيارها


روحاني: فرض العقوبات الأمريكية على إيران لم ينجح في انهيارها
2019/06/11 | 08:51
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- خلال لقائه وزير الخارجية الألماني

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