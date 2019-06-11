عاجل .. مصدر لـ

2019/06/11 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف مصدر سياسي معتد به، عن وجود مطالبات بين الكتل السياسية لتغيير رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، والدعوة لشخصية معينة (دون ان يفصح

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