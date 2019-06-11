القبض على 14 مجرماً وتحرير مختطفة مع طفلتها في الموصل

2019/06/11 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت قوة أمنية، القبض على 14 مجرماً وتحرير امرأة مختطفة مع طفلتها في مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق....

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