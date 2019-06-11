2019/06/11 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط / خطوة برس أعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الاثنين القبض على متهم ابتز فتاة عبر تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “مكافحة إجرام شرطة واسط ألقوا القبض على متهم قام بطرق ملتوية بالحصول على هاتف شخصي لفتاة ثم بدأ بابتزازها عن طريق الاتصال

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم هدد بنشر صور فتاة على مواقع التواصل وكالة خطوة برس.

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