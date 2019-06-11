اللجوء السوري والقاعدة الثابتة: يوم لك ويوم عليك

2019/06/11 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أحدث إحصائياتها حول أوضاع اللاجئين السوريين في العالم، أشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن 75.2٪ من اللاجئين

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