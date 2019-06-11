واشنطن تطالب لندن بتسليمها مؤسس موقع “ويكيليكس”

2019/06/11 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أرسلت وزارة العدل الأمريكية، طلبا رسميا إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع “ويكيليكس” جوليان أسانج.ونقلت صحيفة “واشنطن بوسط” عن مسؤول أمريكي رفيع قوله، إن “الطلب الأمريكي أرسل إلى السلطات البريطانية الخميس 6 حزيران”.ويتعين وفقا للاتفاق المبرم بين واشنطن ولندن، أن يتم إرسال طلب الترحيل في غضون 60

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