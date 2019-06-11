مشكلة البيانات في أسواق النفط

2019/06/11 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السبب الرئيس في تغيرات أسعار النفط هو البيانات والأخبار التي تتدفق باستمرار، وصحة البيانات والأخبار ضرورية جداً لضمان الشفافية والكفاءة والاستقرار في

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