إيران تحذر واشنطن من تداعيات “الحرب الاقتصادية” عليها

2019/06/11 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال استقباله في طهران الإثنين نظيره الألماني هايكو ماس من أنّ “الحرب الاقتصادية” التي تشنّها

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