2019/06/11 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

موجة حر قادمة من الهند تضرب العراق والسعودية والكويت ..



تعرف على المناطق الأكثر تأثرا

ذكر موقع عربي متخصص بمتابعة احوال الطقس ،الثلاثاء، ان موجة الحر

التي تشهدها الجزيرة العربية متأثرة بمنخفض جوي قادم من الهند

يستمر منذ عدة ايام دفع باتجاه زيادة درجات الحرارة لتصل لحدود

الخمسين مئوية في اغلب دول الجزيرة.

وذكر موقع طقس العرب ان " منطقة الجزيرة العربية تتعرض لمرتفع مداري

وتعمق لمنخفض الهند الموسمي يرفع درجات الحرارة بشكل إضافي

لتكون فوق الخميس مئوية في اغلب المناطق الثلاثاء".واشار الى ان " هذه المنظومة الجوية ستعمل على رفع درجات الحرارة

بشكل إضافي، لتصبح خمسينية ايضا في جنوب شرق العراق والأجزاء

الداخلية من دولة الكويت".وتوقع الموقع استمرار تأثر العراق بهذه الموجة ً مشيرا الى "الطقس

في العاصمة العراقية بغداد سيكون نهارا حارا وتكون درجة

الحرارة العظمى 45°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس وسيكون الطقس

ليلا ً صافيا وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي أقل بـ2°م من ليلة

أمس".اما في البصرة "فسيكون الطقس نها ًرا ً حارا وتكون درجة الحرارة

العظمى 50°م وهي مشابهة ليوم أمس وسيكون الطقس ً ليلا ً صافيا

وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس" ً وفقا

للموقع.

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