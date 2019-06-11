موجة حر قادمة من الهند تضرب العراق والسعودية والكويت.. هذه المناطق هي الأكثر تأثراً

2019/06/11 | 09:17

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بغداد اليوم - متابعة

ذكر موقع عربي متخصص بمتابعة احوال الطقس ، الثلاثاء 11 حزيران 2019، ان موجة الحر التي تشهدها الجزيرة العربية متأثرة بمنخفض جوي قادم من الهند يستمر منذ عدة ايام دفع باتجاه زيادة درجات الحرارة لتصل لحدود الخمسين مئوية في اغلب دول الجزيرة.وذكر موقع طقس العرب ان " منطقة الجزيرة العربية تتعرض لمرتفع مداري وتعمق لمنخفض الهند الموسمي يرفع درجات الحرارة بشكل إضافي لتكون فوق الخميس مئوية في اغلب المناطق الثلاثاء".واشار الى ان " هذه المنظومة الجوية ستعمل على رفع درجات الحرارة بشكل إضافي، لتصبح خمسينية ايضاً في جنوب شرق العراق والأجزاء الداخلية من دولة الكويت".وتوقع الموقع استمرار تأثر العراق بهذه الموجة مشيراً الى "الطقس في العاصمة العراقية بغداد سيكون نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 45°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 30°م وهي أقل بـ2°م من ليلة أمس".اما في البصرة "فسيكون الطقس نهاراً حاراً وتكون درجة الحرارة العظمى 50°م وهي مشابهة ليوم أمس وسيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 32°م وهي مشابهة لليلة أمس" وفقاً للموقع.أما في السعودية فتزداد وطأة الأجواء الحارة ، وترتفع نسب الرطوبة السطحية في الأجزاء الشرقية من المملكة، وتصبح الأجواء حارة ومرهقة بشكل عام خاصة في فترات الظهيرة والعصر.

بغداد اليوم - بغداد

نوهت عمليات بغداد، الاثنين (10 حزيران 2019)، إلى اغلاق الطرق المؤدية الى ملعب الشعب، وسط بغداد، عصر يوم غد، بسبب مباراة الجوية والزوراء المرتقبة.

وقالت القيادة في بيان، "نسترعي انتباه الأخوة مستخدمي الطريق إلى أنه سيت

بغداد اليوم - خاص

رأى عضو لجنة التربية النيابية، رعد المكصوصي، الاثنين، ان طباعة المناهج الدراسية محليا سيوفر مبالغ كبيرة من العملة الصعبة التي كانت تخرج الى الاردن ولبنان وبعض الدول الاخرى التي كانت تطبع فيها بالسابق.

وقال المكصوصي في حديث خ

بغداد اليوم - البصرة

تشهد نصف مناطق محافظة البصرة منذ 12 ساعة، اليوم الأثنين، انقطاعا للتيار الكهربائي، وسط احتشاد أهالي قضاء الزبير، غربي المحافظة، أمام دائرة الكهرباء مهددين بقطع الشوارع.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن، 50% من مناطق الشعي

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