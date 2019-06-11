2019/06/11 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلق في العاصمة بغداد ،اليوم الثلاثاء، معرض ومؤتمر {إعمار العراق} لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء والمياه بمشاركة 11 دولة.قالت مديرة إعلام معرض بغداد الدولي , زينب ناصر حسين , في بيان لها ، إنه ” تم إفتتاح معرض ومؤتمر {إعمار العراق} لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء والمياه على أرض معرض بغداد الدولي وبرعاية وزارة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بمشاركة 11 دولة ..



انطلاق معرض ومؤتمر إعمار العراق النعيم نيوز.

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