سعي إسرائيلي لاستغلال التقارب مع روسيا لإبعاد إيران عن سوريا

2019/06/11 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشية القمة الروسية الأميركية الإسرائيلية المرتقبة في تل أبيب، تبحث المؤسستان السياسية والأمنية في إسرائيل كيفية استغلال التقارب الروسي لتحقيق مطالب إسرائيلية

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