إنطلاق معرض ومؤتمر إعمار العراق بمشاركة 11 دولة

2019/06/11 | 09:24

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

ينطلق في العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، معرض ومؤتمر "إعمار العراق" لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء والمياه بمشاركة 11 دولة.

وقالت مديرة اعلام معرض بغداد الدولي، زينب ناصر حسين، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، انه ستم “إفتتاح معرض ومؤتمر (اعمار العراق) لمواد البناء والبنى التحتية والكهرباء والمياه على أرض معرض بغداد الدولي وبرعاية وزارة التجارة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزارة الصناعة والمعادن”.

وأضافت ان “المعرض يشهد مشاركة ١٢٠ شركة متخصصة من احدى عشر دولة وهي (العراق ، المانيا، ايطاليا، الهند، الصين، تركيا ، السعودية ، مصر، ايران ، الامارات ، اذربيجان)”.

وأشارت الى، ان “المعرض يستمر من اليوم الثلاثاء ولغاية الجمعة المقبلة”، مبينة ان “اوقات الدوام تبدأ من ١٠ صباحا ولغاية ٧ مساءً”.

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